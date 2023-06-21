الأسهم الخليجية تتفاوت عند الغلق مع تقلب أسعار النفط

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على تباين وسط حذر من المستثمرين بسبب تقلب أسعار النفط وانتظاراً لمزيد من التفاصيل حول خطط الصين لدعم تعافيها الاقتصادي البطيء.

وخفضت بكين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام 10 نقاط أساس إلى 3.55 %، وخفضته بالهامش نفسه للقروض لأجل خمس سنوات إلى 4.20 من 4.30%. ويأتي التيسير النقدي الأحدث في الوقت الذي يظهر فيه تعافي الصين بعد جائحة كورونا علامات على فقدان القوة الدافعة التي تحققت في الربع الأول من العام.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 9.67 نقطة إلى 11431.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 233 مليون سهم.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 1207.01 نقطة ليقفل عند مستوى 26967.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 3 ملايين سهم.

وفي الكويت، انخفض مؤشر بورصة الكويت العام 0.01% إلى 7041.51 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 160.5 مليون سهم عبر 9131 صفقة نقدية بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.02% إلى 5476.66 نقطة، من خلال تداول 69 مليون سهم عبر 3232 صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 0.02% إلى 7820.98 نقطة، من خلال تداول 91.4 مليون سهم عبر 5899 صفقة بقيمة 28.6 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 0.34% إلى 5371.61 نقطة، من خلال تداول 61.9 مليون سهم عبر 2629 صفقة نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار كويتي.