الأسهم الخليجية تتراجع الخميس بعد حريق ميناء جبل علي في دبي

بعد حريق ميناء جبل علي في دبي بسبب انفجار أصاب أحد الحاويات ليلا

تراجعت معظم الأسهم الخليجية في ختام تعاملات الخميس بعد حريق ميناء جبل علي في دبي بسبب انفجار أصاب أحد الحاويات ليلا.

حريق ميناء جبل علي

واشتعل الحريق في الحاوية بسبب مواد قابلة للاشتعال على ظهرها، بحسب قناة العربية التي وصفت الحادثة بأنها اعتيادية.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.1% مع تراجع شركة أرامكس للوجيستيات بنسبة 1.3%.

وهبطت أسهم شركة الاتصالات الإماراتية المتكاملة بنسبة 0.6%.

وقال كاي بارف رئيس البحوث لدى شركة اف.اكس.بريموس: على الرغم من التأثير المحدود للحادث وتشغيل الميناء بعده بعدة ساعات، فإن الانفجار قد أثر على ثقة المستثمرين ودفع الأسواق الخليجية للتراجع.

وهبط مؤشر السعودية الرئيسي بنسبة 1.2%، وهو تراجع أكثر حدة مقارنة بنظيره الإماراتي.

وتراجع بنك الراجحي بنسبة 2.2% وشركة الصناعات الأساسية السعودية لتصنيع البتروكيماويات بنسبة 1.7%.

وصعد عدد قليل من شركات الرعاية الصحية والتأمين، ومنها شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني التي قفزت بنسبة 7%.

وتستفيد قطاعات الرعاية الصحية والتأمين من الحوادث المشابهة لحادثة ميناء جبل على.

وفي أبوظبي، تخلى المؤشر عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا بنسبة 0.1%. وهبط بنك أبوظبي الأول الذي يعد الأكبر في الإمارات بنسبة 1%.

واستقرت أسهم الشركة القابضة العالمية بعد دخولها في نوبة مكاسب استمرت لثمانية أيام، وبدأت بإدراج وحدته ألفا أبوظبي الأسبوع الماضي.

وأغلق مؤشر قطر الاسترشادي منخفضا بنسبة 0.2% بعد تراجع سهم بنك قطر الوطني الذي يعد الأكبر في الخليج بنسبة 0.4%.

وخارج الخليج، هبط مؤشر مصر للأسهم القيادية إي.جي.اكس 30 بنسبة 0.9%، مع تراجع 28 من بين 30 سهم. وهبط سهم شركة فوري للتكنولوجيا المصرفية بنسبة 5%.

وفيما يلي بيان بأداء الأسهم العربية:

هبط المؤشر السعودي بنسبة 1.2% إلى 10,825 نقطة.

هبط مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1% إلى 6,963 نقطة.

هبط مؤشر دبي بنسبة 0.1% إلى 2,780 نقطة.

هبط مؤشر البحرين بنسبة 0.2% إلى 1,575 نقطة.

ارتفع مؤشر عمان بنسبة 0.3% إلى 4,120 نقطة. هبط مؤشر الكويت بنسبة 0.2% إلى 6,920 نقطة.