الأسهم الخليجية تتراجع الثلاثاء وسط مخاوف عرقلة المحفزات الأمريكية

ارتفع عدد إصابات كورونا اليومية في الإمارات إلى ثلاثة أمثاله في ديسمبر

تراجعت معظم أسواق الخليج في ختام تعاملات الثلاثاء، محاكية الأسهم الآسيوية، مع تأثر معنويات المستثمرين وسط مخاوف عرقلة المحفزات الأمريكية المقدرة ب 1.9 تريليون دولار المدعومة من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وهبط المؤشر القياسي السعودي 0.7 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 2.2 بالمئة.

تصاعد مخاوف عرقلة المحفزات الأمريكية

ونزل مؤشر دبي 0.9 بالمئة، متكبدا خسائر للمرة الثالثة في أربع جلسات، بفعل انخفاض سهم إعمار العقارية القيادي 1.8 بالمئة وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، تحت وطأة انخفاض بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.7 بالمئة.

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا اليومية في الإمارات إلى ثلاثة أمثاله في الشهر المنصرم. وسجلت السلطات أمس الاثنين 3579 إصابة جديدة وتسع وفيات. ولا توضح البيانات أرقام كل إمارة على حدة.

وأظهر استطلاع ربع سنوي تجريه رويترز لآراء محللين نشرت نتائجه اليوم تقلص توقعات التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست للعام 2021 وتباين التقديرات لمدى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأغلق مؤشر الأسهم القطرية منخفضا 0.3 بالمئة، مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي. وكان من أكبر الخاسرين سهم بنك قطرالوطني بانخفاضه واحدا بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز الذي هبط 1.8 بالمئة.

شركة قطر لنقل الغاز

وخارج الخليج، خالف المؤشر المصري القيادي الاتجاه العام ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة، بدعم من قفزة 6.3 بالمئة في سهم جهينة للصناعات الغذائية.

السعودية تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 8790 نقطة

أبوظبي انخفض المؤشر 0.6 بالمئة إلى 5583 نقطة

دبي هبط المؤشر 0.9 بالمئة إلى 2698 نقطة

قطر نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10639 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 11527 نقطة

البحرين تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1461 نقطة

سلطنة عمان هبط المؤشر 0.6 بالمئة إلى 3678 نقطة

الكويت استقر المؤشر عند 6256 نقطة.

