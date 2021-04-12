الأسهم الخليجية تتراجع الاثنين.. وضغوط على الشركات المالية

أغلقت أغلب أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض، اليوم الاثنين، وتعرَّض المؤشر السعودي لضغوط من أسهم الشركات المالية، بينما خالفت سوق أبوظبي التوجه العام وأغلقت على ارتفاع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.3% مع هبوط سهم مصرف الراجحي 1.5%، وسهم البنك الأهلي التجاري 2.2%.

ضغوط على الشركات المالية

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، اليوم الاثنين، إنها أطلقت 17 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين صوب أهداف سعودية، من بينها منشآت لشركة أرامكو النفطية في الجبيل وجدة. ولم يصدر تأكيد من السعودية.



وفي دبي انخفض المؤشر الرئيسي 0.3% بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.6%، وإعمار مولز 1.7%.



وفي الجلسة السابقة، ارتفع سهم إعمار العقارية 1.7% بعد أن قال العضو المنتدب للشركة، يوم الخميس، إن مبيعات الربع الأول من العام بلغت ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، مقارنة مع 2.5 مليار درهم في العام السابق.



وزاد مؤشر أبوظبي 0.4% بدعم من مكسب 0.6% لسهم بنك أبوظبي الأول؛ أكبر بنوك البلاد.

تراجع مؤشر قطر

وفي قطر خسر المؤشر القياسي 0.6%، ونزل سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.4%، بينما تراجع سهم البنك التجاري 3%.



لكن سهم بنك قطر الوطني؛ أكبر بنوك الخليج، صعد 0.6%.



وقال البنك، أمس الأحد، إن صافي ربح الربع الأول من العام تراجع 7% عنه قبل سنة إلى 3.3 مليار ريال (906.22 مليون دولار) مع تجنيبه 1.4 مليار ريال مخصصات “كإجراء وقائي”؛ لتغطية خسائر القروض.



لكن البنك قال، في بيان، إن إجمالي موجوداته نما 8% على أساس سنوي إلى 1.042 تريليون ريال في نهاية مارس.



وخارج الخليج، ربح مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5%، بقيادة ارتفاع 1.1% لسهم فوري لتكنولوجيا البنوك، وقفزة 9.8% لسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية، بعد أن حققت الشركة ربحًا صافيًا في تسعة الأشهر المنتهية في 31 مارس.



السعودية: تراجع المؤشر 0.3% إلى 9908 نقاط.

أبوظبي: ارتفع المؤشر 0.4% إلى 6092 نقطة.

دبي: انخفض المؤشر 0.3% إلى 2586 نقطة.

قطر: انخفض المؤشر 0.6% إلى 10501 نقطة.

البحرين: ارتفع المؤشر 0.4% إلى 1463 نقطة.

سلطنة عمان: ارتفع المؤشر 0.2% إلى 3726 نقطة.

الكويت: انخفض المؤشر 0.4% إلى 6542 نقطة.