الأسهم الخليجية تتراجع الأربعاء باستثناء بورصة دبي

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود بورصة دبي ، وتصدرت بورصة قطر البورصات المتراجعة بنسبة هبوط 0.7% وخسارة 75.50 نقطة لتغلق عند مستوى 10733.62 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.49% خاسرًا 50.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10372.54 نقطة، وهبطت بورصات البحرين وأبوظبي والكويت.

وهبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08%.

وقفز 89 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “العبداللطيف” بنسبة 9.94%.

وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.32% خاسرًا 4.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1531.21 نقطة.

وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.17% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.56%.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.15% خاسرًا 30.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6518.608 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.62%.. وارتفع 16 سهمًا على رأسها سهم “شركة أبو ظبي لبناء السفن” بنسبة 14.96%.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت،إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 13.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6295.11 نقطة.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.15%.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.70% خاسراً 75.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10733.62 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.46%.

صعود بورصة دبي



وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.23% رابحًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2711.21 نقطة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.89%.. وقفز 20 سهمًا بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 14.88%.