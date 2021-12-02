الأسهم الخليجية تتباين الخميس وصعود مؤشر بورصة البحرين

تعطلت الأسواق الإماراتية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 50

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر أسهم البحرين ، بنسبة 0.74% رابحًا 13.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1761.61 نقطة.

صعود مؤشر أسهم البحرين

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.3% رابحًا 32.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10882.79 نقطة.

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تعطلت الأسواق الإماراتية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 50.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.59%.

وقفز 139 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صدر” بنسبة 9.96%.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 49.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.98%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 45.83% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، 1.62%، على التوالي.

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحًا 6.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6936.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 11.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7532.61 نقطة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.84%.