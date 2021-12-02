أسواق عربية

الأسهم الخليجية تتباين الخميس وصعود مؤشر بورصة البحرين

تعطلت الأسواق الإماراتية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 50
أيمن عزام 7:19 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 7:19 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر أسهم البحرين ، بنسبة 0.74% رابحًا 13.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1761.61 نقطة.

صعود مؤشر أسهم البحرين

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.3% رابحًا 32.83 نقطة ليغلق عند مستوى 10882.79 نقطة.

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تعطلت الأسواق الإماراتية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 50.

اقرأ أيضا  معظم أسواق الأسهم الخليجية تتراجع الثلاثاء وسط هبوط أسعار النفط

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.59%. 

وقفز 139 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صدر” بنسبة 9.96%.  

وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 49.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.98%. 

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 45.83% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، 1.62%، على التوالي.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تهبط في بداية تعاملات الثلاثاء

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحًا 6.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6936.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 11.94 نقطة ليغلق عند مستوى 7532.61 نقطة.  

وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.84%.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم السعودية تصعد الخميس مع تباين الأسهم القيادية

أيمن عزام 5:38 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

صعود بورصات الخليج الأربعاء بقيادة بورصة الكويت

أيمن عزام 9:47 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

الأسهم السعودية تصعد اليوم الأربعاء مع عودة أسعار النفط للارتفاع

أيمن عزام 6:56 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شركة «كاش فري» الهندية تصبح مستثمرا رئيسيا في «تلر» الإماراتية

أيمن عزام 9:41 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

«رويال داتش شل» تدرس تطوير حقول جديدة في ليبيا

أيمن عزام 9:40 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

حكومة دبي تدرس طرح حصة من «طيران الإمارات» للاكتتاب العام

أيمن عزام 9:05 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21