الأسهم الخليجية تتباين الخميس وصعود أسهم الطاقة في السعودية

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين، الخميس، فيما واصلت أسهم الطاقة دعم المؤشر السعودي مع استمرار ارتفاع أسعار النفط شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة.

صعود أسهم الطاقة

وارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بمقدار 41 سنتا أو بنسبة 0.57 بالمئة، لتتداول عند 72 دولارا للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بمقدار 33 سنتا أو بنسبة 0.48 بالمئة، إلى 68.92 دولارا للبرميل.

وأغلق مؤشر السوق السعودية عند 11319.9 نقطة مرتفعا 0.08 بالمئة، وتصدر الأسهم الرابحة سهما “الغاز والتصنيع الأهلية” و”العربية للأنابيب”، مرتفعين 9.87 و5.81 بالمئة على الترتيب.

وزاد سهم “أرامكو” 0.29 بالمئة، وفي الإمارات، هبطت أسهم عقارية بمؤشر بورصة دبي 0.15 بالمئة إلى 2912.4 نقطة.

وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما “أملاك” و”إعمار” منخفضين 0.8 و0.7 بالمئة على الترتيب.

وسجل مؤشر سوق أبو ظبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.05 بالمئة، وأغلق على 7653 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة “طاقة” وبنك “أبوظبي الأول”، مرتفعين 2.24 و0.83 بالمئة على الترتيب.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.22 بالمئة إلى 11071.2 نقطة، مدفوعا خصوصا بتراجع أسهم قيادية في قطاع البنوك، تصدرها بنك قطر الوطني، وبنك قطر الأول، منخفضين 1.15 و0.94 بالمئة على الترتيب.

ونزل المؤشر الأول في سوق الكويت 0.05 بالمئة إلى 7458.81 نقطة، وقاد الخسائر سهما أم القيوين للاستثمار وأسمنت الفجيرة، منخفضين 14.25 و7.28 بالمئة على الترتيب.

واستقر مؤشر بورصة مسقط عند 3974 نقطة مع ميل للانخفاض بنسبة 0.01 بالمئة.

وتصدر الأسهم الخاسرة سهما الكامل للطاقة ومنتجات الألمنيوم، منخفضين 8.18 و3.92 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر البحرين 0.18 بالمئة إلى 1663.4 نقطة، بدعم أسهم مصرفية يتقدمها البنك الأهلي المتحد ومجموعة البركة المصرفية، مرتفعين 0.56 و0.45 بالمئة على الترتيب. –