أسواق عربية

الأسهم الخليجية تتباين الأحد.. وصعود الشركات العقارية

صعد سهم إعمار بنسبة 3%
أيمن عزام 5:44 م, الأحد, 2 مايو 21 5:44 م, الأحد, 2 مايو 21

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تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق اليوم الأحد، إذ رفعت الشركات العقارية مؤشر دبي بينما تأثرت البورصة السعودية بهبوط القطاع المالي.

 ونزل المؤشر السعودي الرئيس 0.5% إلى 10366 نقطة، مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.1%، وانخفاض بنك الرياض 2.8% بعد إعلانه عن هبوط في الأرباح ربع السنوية.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.5 % إلى 6077 نقطة، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، 0.8%، بينما صعد سهم اتصالات 0.9% بعد زيادة صافي ربح الربع الأول.

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تدرس الشركة إعادة تمويل سندات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.44 مليار دولار) تستحق في يونيو، وسيحسن الإصدار الجديد المرونة المالية للشركة ويستخدم لسداد سندات مستحقة.

صعود الشركات العقارية

وفي سوق دبي، أغلق المؤشر الرئيس مرتفعًا 0.7 % إلى 2624 نقطة، بعد خسائر لثلاث جلسات.

وتقدم سهم إعمار العقارية، أكبر مطور في دبي، 3%، بينما زاد سهم وحدتها إعمار مولز 3.3 %.

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وصعد سهم دبي للاستثمار 1.3 %، بعدما أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح 123.8 مليون درهم (34 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 6.8 مليون قبل عام.

كما ارتفع مؤشر سوق مسقط 0.7% إلى 3788 نقطة، وصعد مؤشر بورصة الكويت 0.7% إلى 6671 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق البحرين 0.1% إلى 1485 نقطة، كما نزل المؤشر القطري 0.1% بفعل هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.2% إلى 10906 نقاط.

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والبورصة المصرية مغلقة في عطلة عامة اليوم.

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بقلم أيمن عزام

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