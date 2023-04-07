الأسهم الإماراتية تهبط الجمعة على وقع خفض البنك الدولي توقعاته للنمو

هبطت سوقا الأسهم في الإمارات اليوم الجمعة في أعقاب خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي بالمنطقة في 2023، مع توقعه نمو الاقتصاد الإماراتي 3.3 % هذا العام انخفاضا من 4.1 % توقعها في أكتوبر الماضي.

وخفض البنك الدولي يوم الخميس توقعاته للنمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في 2023 إلى 3.2 % من توقعه السابق الذي بلغ 3.7 % في أكتوبر.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.1 % متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي بقيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي انخفض 0.2 % وسهم ألفا ظبي القابضة الذي خسر 1.2%.

وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 0.1 % بعدما نفى في وقت متأخر من يوم الخميس تقريرا إعلاميا ذكر أن البنك يجري محادثات مع صناديق لبيع ديون رديئة حجمها 13.5 مليار درهم (3.68 مليار دولار).

لكن مؤشر أبوظبي ارتفع 0.3 % هذا الأسبوع.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق 0.1 % مواصلا خسائره للجلسة الثالثة هو الآخر تحت وطأة هبوط سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.7 % مع بدء تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

وسجل المؤشر مكاسب ضئيلة بلغت 0.1 % هذا الأسبوع.