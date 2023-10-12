الأسهم الإماراتية تغلق الخميس منخفضة وتخسر 25 مليار درهم وسط تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط

انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس، وسط تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين الجيوسياسية.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 3.78 مليار درهم، بينما فقد سوق أبوظبي للأوراق المالية 21.766 مليار ، بإجمالي خسائر 25.55 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.39 مليار درهم، توزعت على 20.72 ألف صفقة.

تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.613 بالمائة إلى مستوى 4057 نقطة، وسط تعاملات بحجم 151.109 مليون سهم بقيمة 309.033 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديار للتطوير 0.87 بالمائة، وديوا 0.39 بالمائة، ودبي للاستثمار 1.64 بالمائة، وسوق دبي المالي 1.92 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 682.675 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 686.46 درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 3.78 مليار درهم.

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.579 بالمائة إلى مستوى 9591 نقطة، وسط تعاملات بحجم 192.857 مليون سهم بقيمة 1.089 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم أدنوك للحفر 2.51 بالمائة، والدار العقارية 2.23 بالمائة، وشركة أدنوك للغاز 1.52 بالمائة وبنك أبوظبي التجاري بـ 0.35 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.674 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.696 تريليون بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 21.766 مليار درهم.