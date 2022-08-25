الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بصدارة سهم "اكتتاب القابضة"

ختمت الأسهم الإماراتية تعاملات الخميس على ارتفاع، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.19% رابحًا 40.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3462.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.4 مليون سهم محققة ما قيمته 545.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 7526 صفقة لعدد 32 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية الخميس

وقفزت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 3.34%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.77%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.7%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات بنسبة 0.37%، 0.35%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي السلع، والاتصالات بنسبة 1.52%، 0.16%، على التوالي.

وارتفع 22 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.48%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.02%، وتراجعت 5 أسهم على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.76%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 58 مليون ورقة بقيمة 359.3 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.212% رابحًا 21.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10039.42 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.025 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 221.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 10870 صفقة.

وصعد ببورصة أبو ظبي قطاعي العقارات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.23%، 0.35%، فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.81%، يليه قطاعي الصناعة، والطاقة بنسبة 0.51%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 5.3%، ثم سهم “شركة الدار العقارية” بنسبة 3.73%، ثم سهم “البنك العربي المتحد” بنسبة 2.94%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم “شركة الجرافات البحرية الوطنية” بنسبة 4.95%، ثم سهم “شركة أسمنت الخليج” بنسبة 2.72%، ثم سهم “شركة كيو القابضة” بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 306.8 مليون درهم.



بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 0.01% خاسرًا 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 568.7 ألف سهم بقيمة 240.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.86%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.97% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.42%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%.