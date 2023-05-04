الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المال بنسبة 0.36% بما يعادل 12.85 نقطة، إلى 3,590.62 نقطة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا شركة أمانات القابضة التي صعدت بنسبة 10.75% إلى 1.03 درهم، وتلتها شركة تكافل الإمارات وبنك دبي التجاري.

وتصدرت أسهم أمان وديار ودار التكافل قائمة الأسهم الأكثر تراجعا.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.30%، بما يعادل 29.04 نقطة، إلى 9,673.99 نقطة.

صعود سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

وتصدر سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15.0% إلى 3.45 درهم، وتلاته أسهم أبوظبي الوطنية للفنادق وسوداتل والخليج للصناعات الدوائية.

وتصدرت شركة رابكو للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، وتلاتها الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وأدنوك للحفر وأمريكانا للمطاعم العالمية.

بلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الخميس قيمة قدرها 201.365 مليون درهم، بما يعادل 54.86 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 334.603 مليون درهم، أي نحو 91.17 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 535.968 مليون درهم، بما يعادل 146.04 مليون دولار بصافي بيع 201.365 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 265.411 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 470.238 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة دبي نحو 69.192 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 65.730 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 204.827 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 3.462 مليون درهم.

ويشار إلي أنه خلال جلسة اليوم استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية، على 38% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وسجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 647.411 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 38 بالمائة, من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.676 مليار درهم.