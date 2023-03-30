الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة «ايبيكس للاستثمار»

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، بقيادة شركة “ايبيكس للاستثمار”، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وعززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها السوقية للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 27 مليار درهم وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين.

أداء الأسهم الإماراتية

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.294 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.321 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.723 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و598.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي و223.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 334.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.6 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 25 نقطة، ليغلق عند مستوي 3425.56 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 8 مارس الماضي ومواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

دعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم “إعمار العقارية” 2.3% و”إعمار للتطوير” 2.9% و”تيكوم” 1.28% و”ديوا” 0.8% و”إمباور” 1.16% و”تبريد” 1.39% و”سوق دبي المالي” 0.78% و”دبي للاستثمار” 0.85% و”العربية للطيران” 0.47% و”أرامكس” 0.3%.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 55.3 مليون درهم، ثم “العربية للطيران” بسيولة جاوزت 31.4 مليون درهم، تلاه “مصرف عجمان” و”ديوا” جاذبين نحو 21.7 مليون درهم و21.3 مليون درهم على التوالي.