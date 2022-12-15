الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة «شركة أسمنت الخليج»

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، إذ قفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.206% رابحًا 120.91 نقطة ليغلق عند مستوى 10144.53 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.550 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 258.1 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة.

أداء الأسهم الإماراتية

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.14%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.84%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.9%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والطاقة بنسبة 1.38%، 1.19%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.96%.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أسمنت الخليج” بنسبة 8.87%، ثم سهم “بيانات أيه أي بي أل سي” بنسبة 7.66%، ثم سهم “أي أس جي ستاليونز الإمارات” بنسبة 7.64%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم “مجموعة أرام” بنسبة 9.94%، ثم سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 9.85%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 246.8 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.13% رابحًا 4.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3315.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 136 مليون سهم محققة ما قيمته 317.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 8527 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وارتفع قطاع الخدمات المالية ببورصة دبي بنسبة 1.66%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.32%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.2%.

وزاد 18 سهمًا على رأسها شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.85%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 5%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 6.37%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 3.12%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.8 مليون ورقة بقيمة 134.5 مليون درهم.

بورصة الكويت

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% خاسرًا 39.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7350.82 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% خاسرًا 51.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8176.73 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% خاسرًا 11.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5653.55 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% خاسرًا 14.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5804.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 120.6 مليون سهم بقيمة 61 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7325 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 13.85%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.99%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.15%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.05%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.97%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.97%، 0.44%، على التوالي.