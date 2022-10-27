الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة سوق أبو ظبي

ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية في ختام جلسة اليوم ليقفز سوق أبوظبي قرب مستوياته التاريخية بالقرب من 10300 نقطة بدعم الأسهم الكبرى، مع استمرار ماراثون إعلان نتائج الأعمال عن التسعة أشهر الأولى من العام ومواصلة الأجانب الشراء في الأسهم المحلية.

الأسهم الإماراتية

من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب إن مؤشر سوق أبوظبي شهد ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي ومقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10308 نقطة مدعوماً بصعود سهم القابضة وأسهم رئيسية أخرى.

وأشار دياب إلى أن الأسواق قد تشهد المزيد من التذبذبات في الفترة القادمة في ظل المناخ المتقلب، في حين قد يشهد سوق دبي اهتماماً على ضوء الطرح الأولي لشركة إمباور.



عالمياً، لا تزال حالة عدم اليقين تسيطر على المناخ الاستثماري العام، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تحديات تتمثل باستمرار الصراع الروسي- الأوكراني وتراجع النمو في الصين وارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى اتباع البنوك المركزية العالمية سياسة مالية أكثر تشدداً.

وتابع:” من ناحية أخرى، تتمتع دول المنطقة ومنها الإمارات بوضع أفضل إلى حد ما مع استمرار أسعار النفط عند مستويات جيدة والمركز المالي القوي ونتائج مالية جيدة للشركات المدرجة، إضافة إلى معدلات تضخم مسيطر عليها مقارنة بنظيراتها العالمية.”

سوق أبوظبي

وفي ختام جلسة اليوم قفز مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.19% عند مستوى 10288 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق 1.6 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 328.32 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 4.15% فيما صعد مجموعة ملتيبلاي بنحو 8.24%، وارتفع طاقة بنحو 2.95%، بينما هبط أبوظبي الأول بنحو 0.46%، وتراجع ألفاظبي بنحو 0.82%.

وصعد فيرتغلوب بنحو 1.8 0.77%، وصعد إشراق بنحو 2.7% وفي المقابل تراجع برجيل 1.27%.

وتصدر سهم مجموعة ملتيبلاي الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 333.09 مليون درهم، فيما تصدر السهم الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 87.2 مليون سهم.

وقاد هيلي القابضة ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 14.8%، بينما تصدر بنك أم القيوين تراجعات السوق بنحو 8.11%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق العاصمة بصافي 199.47 مليون درهم، بينما باع الخليجيون بصافي 1.44 مليون درهم وباع العرب بصافي 22.64 مليون درهم، بينما باع الإماراتيون بصافي 175.38 مليون درهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.62% عند مستوى 3366 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 279.66 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 97.27 مليون سهم.

وتصدر سهم إعمار العقارية الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 106.01 مليون درهم، كما تصدر سهم إعمار أسهم السوق من حيث أحجام التداول من خلال 17.34 مليون سهم.

وفي ما يخص أداء أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.64% فيما تراجع إعمار للتطوير بنحو 1.11%.

وتزامن أداء السوق مع تراجع دبي الإسلامي بنسبة 0.85% بينما ارتفع الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.14%، فيما ارتفع سالك بنحو 2.21% وصعد ديوا بنسبة 1.63 % بينما ارتفع العربية للطيران بنسبة 1.47%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 67.64 مليون درهم فيما باع الخليجيون بصافي 8.72 مليون درهم بينما اتجه العرب للبيع بصافي 5.8 مليون درهم، وباع الإماراتيون بصافي 53.11 مليون درهم.