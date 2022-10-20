الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بصدارة «ديار للتطوير»

ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية في ختام اليوم لتحافظ على مكاسبها التي شهدتها في جلسة بداية الأسبوع، خاصةً سوق أبوظبي الذي تجاوز 10100 نقطة بدعم الأسهم الكبرى.

من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب: «لا تزال الأسواق الإماراتية متماسكة ومحافظة على مكاسبها لاسيما سوق أبوظبي، الذي يتحرك بالقرب من مستوياته التاريخية عند 10308 نقاط، وذلك مع المكاسب القوية التي شهدها سهم القابضة مؤخراً».

أداء الأسهم الإماراتية

أشار دياب إلى أنه على صعيد الأسواق عالمياً، ليس هناك أي تغير يذكر حيث لا تزال حالة عدم اليقين والمخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا والتزام البنوك المركزية العالمية بزيادة التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، فيما تواصل أسعار النفط بالتذبذب في ظل المخاوف حيال نقص المعروض وتراجع مخزونات النفط، في حين أن هناك عوامل تحد من صعود الأسعار كتراجع الطلب العالمي.

وذكر دياب أن الأسواق الخليجية ومنها الاماراتية تتمتع بوضع اقتصادي أفضل مع تماسك أسعار النفط عند مستويات جيدة، والمركز المالي القوي للدول والتوقعات من قبل العديد من المؤسسات العالمية بأن تشهد اقتصادات المنطقة نمواً خلافاً لنظيراتها العالمية، إضافة إلى الأرباح الجيدة التي سجلتها الشركات والبنوك المدرجة في الأسواق الاماراتية.

مؤشر أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي في ختام تعاملات الخميس بنسبة 0.66% عند مستوى 10115 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق 1.39 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 240.6 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 0.47%، وارتفع أبوظبي الأول بنسبة 0.22%، بينما انخفض ألفاظبي بنسبة 1.44%.

وتراجعت أسهم مجموعة ملتيبلاي بنحو 0.84%، وهبط إشراق بنحو 3.71%، وارتفع برجيل بنحو 0.87%، بينما صعد أدنوك للتوزيع بنسبة 3.55%، كما صعد طيران أبوظبي بنحو 12.63%.

وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 329.2 مليون درهم، فيما تصدر سهم إشراق الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 32.8 مليون سهم.

وقاد دار التأمين ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 13.6%، بينما تصدر حياة للتأمين تراجعات السوق بنحو 6.25%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق العاصمة بصافي 59.05 مليون درهم، بينما باع الخليجيون بصافي 24.3 مليون درهم، واشترى العرب بصافي 8.44 مليون درهم، بينما باع الإماراتيون بصافي 43.19 مليون درهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.28% عند مستوى 3398 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 251.33 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 176.76 مليون سهم.

وتصدر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 80.21 مليون درهم، كما تصدر سهم ديار أسهم السوق من حيث أحجام التداول من خلال 64.18 مليون سهم.

وفيما يخص أداء أسهم العقار في سوق دبي، تراجع سهم إعمار العقارية بنحو 0.16%، فيما ارتفع ديار للتطوير بنحو 5.4%، فيما ارتفع الاتحاد العقارية بنحو 2.34%.

وتزامن أداء السوق مع استقرار دبي الإسلامي كما صعد الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.15%، فيما ارتفع ديوا بنحو 0.4%، وصعد تبريد بنسبة 2.41%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 81.68 مليون درهم، فيما باع الخليجيون بصافي 33.78 مليون درهم، بينما اتجه العرب للبيع 11.25 مليون درهم، وباع الإماراتيون بصافي 36.6 مليون درهم.