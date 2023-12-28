الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة «إعمار العقارية»

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة سهم إعمار العقارية ، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام المقبل.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 540 مليون درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 13.540 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.565 مليار درهم، توزعت على 20.585 ألف صفقة.

صعود سهم إعمار العقارية

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.27 بالمائة إلى مستوى 4049 نقطة، وسط تعاملات بحجم 106.349 مليون سهم بقيمة 275.637 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم إعمار العقارية 0.88 بالمائة والخليج للملاحة القابضة 1.24 بالمائة، والإثمار القابضة 2.92 بالمائة، وبنك المشرق 1.96 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 680.228 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 679.688 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بمكاسب بلغت 540 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39 بالمائة إلى مستوى 9563 نقطة، وسط تعاملات بحجم 332.419 مليون سهم بقيمة 1.289 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.45 بالمائة، وأدنوك للحفر 0.81 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.80 بالمائة، وأدنوك للإمداد 2.70 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.856 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.843 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء، بمكاسب بلغت 13 مليار درهم.