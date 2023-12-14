الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة بنك دبي التجاري

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة بنك دبي التجاري ، بعد أن أبقى مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.

يأتي ذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50%، في قراره الأخير عام 2023.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 7.944 مليار درهم، بينما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 12.52 مليار درهم بإجمالي 20.468 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.919 مليار درهم، توزعت على 21.596 ألف صفقة.

صعود سهم بنك دبي التجاري

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.08% إلى مستوى 3982 نقطة، وسط تعاملات بحجم 247.419 مليون سهم بقيمة 721.6 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك دبي التجاري 3.30 %، وسوق دبي المالي 0.71 %، وبنك دبي الإسلامي 0.60 %، وديوا 3.30 %.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 675.414 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 667.469 مليار درهم بختام تعاملات أمس الأربعاء، بمكاسب بلغت 7.944 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.416% إلى مستوى 9475 نقطة، وسط تعاملات بحجم 252.755 مليون سهم بقيمة 1.197 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم أبوظبي للموانىء 1.96%، وبنك أبوظبي التجاري 1.34%، وشركة أدنوك للحفر 0.81 %، وشركة الإمارات لتعليم القيادة 4.43%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.776 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.764 مليار درهم بختام تعاملات أمس الأربعاء، بمكاسب بلغت 12.52 مليار درهم.