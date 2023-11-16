الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة إعمار العقارية

ارتفعت بورصتا الإمارات اليوم الخميس بقيادة إعمار العقارية و بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب وإقبال على أسهم قيادية في قطاعي العقارات والبنوك.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.6% عند مستوى 3984.52 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي 0.4% إلى 9607 نقاط.

وقال وائل محيسن المدير التنفيذي لشركة ترند للاستثمار: “أسهم الإمارات ما زالت تشهد عمليات شراء انتقائية، مع وجود حالة من الثقة تجاه أسهم الشركات الكبرى التي أعلنت عن نتائج قوية في أرباحها للربع الثالث من عام 2023″، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.

صعود إعمار العقارية

ولفت “محيسن” إلى أن ارتفاع أسواق الأسهم العالمية خصوصا الأمريكية يعزز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يترقبون إدراجات جديدة في أسواق الإمارات، من شأنها إضافة سيولة نوعية إلى التداولات.

وأكد “محيسن” أن أسهم العقارات والبنوك ما زالت تهيمن على مسار التداولات بسوق دبي، بينما يتمحور التركيز في سوق العاصمة أبوظبي على أسهم قطاعات البنوك والصناعة والطاقة.

وعلى صعيد الأداء في دبي، ارتفعت أسهم شركة إعمار العقارية 1.14% إلى 7.05 درهم وإعمار للتطوير 0.6% إلى 6.7 درهم وبنك الإمارات دبي الوطني 0.84% إلى 17.95 درهم وبنك دبي الإسلامي 0.36% إلى 5.53 درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب صافي شراء قيمته 59.76 مليون درهم، فيما مال العرب والخليجيون والإماراتيون للبيع بصافى بلغ 3.6 مليون، و19.26 مليون، و36.86 مليون درهم على التوالي.

وفي سوق العاصمة، ارتفعت أسهم بنك أبوظبي الأول 0.74% إلى 13.62 درهم وبنك أبوظبي التجاري 0.72% إلى 8.45 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.55% إلى 10.48 درهم.

كما ارتفعت أسهم ألفا ظبي 0.84% إلى 19.16 درهم وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) 0.9% إلى 20.08 درهم.

ومال المستثمرون الأجانب للشراء بصافى قدره 17.8 مليون درهم وكذلك فعل الخليجيون بواقع 1.4 مليون درهم، في مقابل صافي بيع للعرب والإماراتيين بصاف قيمته 4.9 مليون، و13.9 مليون درهم على الترتيب.