الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة «إعمار العقارية»

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة إعمار العقارية، إذ عززت الأسهم الإماراتية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأسمالها السوقي في ختام تعاملات اليوم ما يربو على 33.2 مليار درهم.

توزعت المكاسب السوقية بواقع 31.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.466 مليار درهم أمس إلى 3.499 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالية.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.53 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و323.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.6% أو ما يعادل 57.1 نقطة ليغلق عند 9486.43 نقطة، فيما صعد مؤشر “فادكس 15” بنحو 0.56% رابحاً نحو 51.6 نقطة ليقفل عند 9252.51 نقطة.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 221.3 مليون درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه “الفا ظبي” بنحو 112.5 مليون درهم وأغلق عند 18.8 درهم مرتفعاً بنسبة 0.11%، ثم “ملتيبلاي” جاذباً 109.5 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.69% عند 3.6 درهم.

صعود سهم إعمار العقارية

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.53% أو ما يعادل 20.87 نقطة ليغلق عند 3913.42 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.92% والخدمات 0.77% والصناعة 0.58%.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 120.6 مليون درهم وأقفل عند 6.77 درهم بمكاسب 1.5%، تلاه “الخليج للملاحة” جاذباً 40.9 مليون درهم وأغلق عند 7.14 درهم، ثم “مصرف عجمان” بسيولة 30.9 مليون درهم ووصل إلى 2.12 درهم بصعود رابحاً نحو 2.9%.