الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بعد ارتفاع قطاع الخدمات الأمريكي

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات اليوم الخميس بعد انخفاض دام لـ3 جلسات متتالية، عقب ظهور بيانات كشفت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 2.384 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 مليارات درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 11.384 مليار درهم.

ارتفاع قطاع الخدمات الأمريكي

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.446 مليار درهم توزعت على 24294 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المال بنسبة 0.52 بالمائة بالغاً مستوى 4058 نقطة، وسط تعاملات بحجم 118.761 مليون سهم بقيمة 371.277 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديار للتطوير 0.74 بالمائة، وسوق دبي المالي 0.63 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 1.25 بالمائة، ودبي للاستثمار 0.41 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 684.448 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 682.064 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بمكاسب بلغت 2.384 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.47 بالمائة بالغاً مستوى 9659 نقطة، وسط تداولات بحجم 192.433 مليون سهم بقيمة 1.075 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.05 بالمائة، وأدنوك للحفر 0.50 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.97 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.87 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.730 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.721 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، بمكاسب بلغت 9 مليارات درهم.