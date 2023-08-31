الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة هيلي القابضة

ارتفعت الأسهم الإماراتية الخميس بقيادة هيلي القابضة إذ صعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.39%، بما يعادل 16.69 نقطة إلى 4,082.87 نقطة.

وارتفع سهم الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 6.14% إلى 3.68 درهم، وتلاه أمانات القابضة والخليج للملاحة القابضة وبنك دبي التجاري والإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتراجع سهم الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 2.29% إلى 0.682 درهم، وتلاه بنك الإمارات دبي الوطني وأرامكس وهيئة كهرباء ومياه دبي وأملاك.

صعود هيلي القابضة

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.68%، بما يعادل 65.99 نقطة، إلى 9,810.21 نقطة.

وصعد سهم هيلي القابضة بنسبة 9.83% إلى 3.24 درهم، وتلاه رابكو للاستثمار والبنك التجاري الدولي وأسمنت الخليج.

وتراجع سهم العين الأهلية للتأمين بنسبة 9.46% إلى 33.5 درهم، وتلاه طيران أبوظبي ومجموعة أرام والوثبة الوطنية للتأمين.

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات سيولة تجاوزت 1.2 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر سهمي “العالمية القابضة” و”إعمار العقارية” قائمة الأكثر نشاطاً.

وتوزعت السيولة بواقع 899.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و332.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 328.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.8 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.522 تريليون درهم بنهاية جلسة، اليوم، موزعة بواقع 2.836 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و685.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.