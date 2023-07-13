الأسهم الإماراتية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة مصرف عجمان

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس بقيادة مصرف عجمان ، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44%، بما يعادل 17.62 نقطة، إلى 4,004.69 نقطة.
صعود مصرف عجمان
وصعد مصرف عجمان بنسبة 5.21% إلى 2.11 ريال درهم، وتلاه سهم بنك دبي التجاري وشعاع كابيتال والعربية للطيران.
وتراجع سهم الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 3.22% إلى 3.01 درهم، وتلاه دبي للاستثمار وأمان وأملاك وإعمار للتطوير ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.06%، بما يعادل 5.42 نقطة، إلى 9,627.04 نقطة.
وصعد سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 10.81% إلى 2.05 درهم، وتلاه الاتحاد للتأمين وبنك أم القيوين الوطني وأدنوك لإمداد والخدمات وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق والخليج للصناعات الدوائية ومجموعة أرام.