الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «دبي للمرطبات»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.66% خاسرًا 55.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3280.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.5 مليون سهم محققة ما قيمته 389 مليون درهم من خلال تنفيذ 6225 صفقة لعدد 30 سهمًا.

تراجع أسهم الإمارات

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.18%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.46%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 1.18%، 1.15%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 13.58%، 0.54%، على التوالي.

وقفزت 6 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.70%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة دبي للمرطبات بنسبة 7.41%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 6.03%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.1 مليون ورقة بقيمة 92.1 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية،، بنسبة 0.99% خاسرًا 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 9444.73 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.911 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 227.1 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.29%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.03%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاعي المرافق والصناعات بنسبة 0.79%، 0.47%، على التوالي.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 14.86%، ثم سهم “بنك رأس الخيمة الوطني” بنسبة 14.84%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 7.37%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم “شركة الفجيرة لصناعات البناء” بنسبة 8.25%، ثم سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 7.4%، ثم سهم “شركة فيرتيغلوب” بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 337.9 مليون درهم.