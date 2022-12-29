الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «صناعات أسمنت الفجيرة»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، إذ هبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.288% خاسرا 29.64 نقطة ليغلق عند مستوى 10257.94 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.553 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 134.3 مليون سهم، بقيمة 1.04 مليار درهم، عبر تنفيذ 9130 صفقة.

الأسهم الإماراتية

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.57%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.6%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الطاقة والصناعة بنسبة 0.48%، 0.43%، على التوالي.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 9.64%، ثم سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 2.35%، ثم سهم “شيميرا ستاندرد أند بورز الكويت شريعة المتداول الشريحة (ب)” بنسبة 2.18%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 9.83%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 9.55%، ثم سهم “شركة الخليج الاستثمارية” بنسبة 9.41%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 260.3 مليون درهم.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.45% خاسرًا 15.21 نقطة ليغلق عند مستوى 3328.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.9 مليون سهم محققة ما قيمته 190.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 4428 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.05%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية، والخدمات المالية بنسبة 0.87%، 0.38%، على التوالي.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.54%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 3.33%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7 ملايين ورقة بقيمة 41.4 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسرًا 15.47 نقطة ليغلق عند مستوى 7292.12 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% خاسرًا 20.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8115.68 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسرًا 2.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5596.79 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% خاسرًا 26.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5719.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 177.6 مليون سهم بقيمة 43.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8819 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 9.72%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.79%، يليه قطاعي المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.43%، 0.41%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.08%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.63%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%.