الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة وخسائر سوق دبي 2.9 مليار درهم

تراجعت مؤشرات الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الدولار وترقب المستثمرين مؤشرات اتجاه الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات الأسواق المالية الإماراتية، سجلت سوق دبي المالي خسائر بلغت 2.948 مليار درهم، وسجلت سوق أبوظبي للأوارق المالية خسائر بقيمة 9 مليارات درهم، بإجمالي خسائر سوقية 11.948 مليار درهم بما يعادل 3.225 مليار دولار.

أداء الأسهم الإماراتية

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.758 مليار درهم، توزعت على 14.693 صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، انخفض سوق دبي المالي بنسبة 0.5 بالمائة، إلى مستوى 3323 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 158.421 مليون سهم، بقيمة 242.573 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 574.734 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 577.682 مليار درهم بنهاية تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 2.948 مليار درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.24 بالمائة، إلى مستوى 10306 نقاط.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 264.465 مليون سهم، بقيمة 1.435 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.568 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 2.577 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 9 مليارات درهم.

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.3 مليار درهم ، مع تركزها بشكل رئيسي فى أسهم المالية والبنوك والعقار.

وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و242.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 338.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.6 ألف صفقة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.57% و«ملتيبلاي» 0.41% و«بيانات» 0.2%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 253 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير يذكر.

وفي سوق دبي، صعد «إعمار للتطوير» 1.16% و«سوق دبي المالي» 0.65% و«شعاع كابيتال» 0.73% و«أرامكس» 0.56%، وتصدر «مصرف عجمان» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 97.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.05%.