الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بضغط من مخاوف التشديد النقدي

تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية في ختام جلسة اليوم الخميس بالتزامن مع تراجع أسواق المال العالمية بضغط مخاوف استمرار التشديد النقدي، ووسط زخم من السيولة البالغة 2.44 مليار درهم.

وفي ختام جلسة اليوم تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.65% عند مستوى 10389 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق 1.97 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 430.86 مليون سهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 5 صفقات على أسهم العربي المتحد بقيمة 93.2 مليون درهم.

الأسهم الإماراتية تتراجع الخميس

وجاء أداء السوق مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 0.5% ، ارتفع طاقة بنحو 2.98%، وصعد ألفاظبي بنحو 2.61% وصعد أركان لمواد البناء بنحو 7.77%، بينما تراجع الدار العقارية بنحو 0.22% فيما ارتفع إشراق بنسبة 2.2%.

وتصدر سهم طاقة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 310.3 مليون درهم، كما تصدر أركان الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 125.58 مليون سهم.

وقاد العربي المتحد ارتفاعات السوق بنحو 14.05%، بينما تصدر الاتحاد للتأمين تراجعات السوق بنحو 10%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافي 39.34 مليون درهم، بينما باع الخليجيون بصافي 5.28 مليون درهم واشترى العرب بصافي 31.71 مليون درهم، بينما اشترى الإماراتيون بصافي 12.9 مليون درهم.

بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32% عند مستوى 3333 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 470.868 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 371.9 مليون سهم.

وتراجع سهم إمباور في ختام ثالث جلساته بسوق دبي بنسبة 1.43% عند مستوى 1.37 درهم.

وتصدر سهم إمباور الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 81.51 مليون درهم، بينما تصدر سهم الخليج للملاحة أسهم السوق من حيث أحجام التداول من خلال 72.5 مليون سهم.

وفي ما يخص أداء أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.16% بينما ارتفع ديار للتطوير بنحو 3.6% وصعد الاتحاد العقارية بنسبة 1.64%.

فيما تراجع دبي الإسلامي بنحو 0.51% وهبط ديوا بنسبة 2.08% وصعد الخليج للملاحة بنسبة 5.72%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق دبي بصافي 9.8 مليون درهم فيما باع الخليجيون بصافي 15,4 مليون درهم فيما اتجه العرب للشراء بصافي 1.2 مليون درهم، واشترى الإماراتيون بصافي 24,11 مليون درهم.