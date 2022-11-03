الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «تكافل الإمارات»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.56% خاسرًا 18.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3330.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.5 مليون سهم محققة ما قيمته 369.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6392 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.71% أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.19% يليه قطاعا المرافق العامة، والخدمات بنسبة 0.79%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاعا السلع، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.56%، 1.77%، على التوالي.

وزادت 8 أسهم على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.56%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.44%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.7 مليون ورقة بقيمة 101.3 مليون درهم.

تراجع الأسهم الإماراتية

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.524% خاسرًا 54.52 نقطة ليغلق عند 10344.96 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.450 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 428.4 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.1 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 5%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.02%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.87%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 9.62%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.05%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة ألفا ظبي القابضة” بنسبة 15%، ثم سهم “شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية” بنسبة 15%، ثم سهم “شركة أركان لمواد البناء” بنسبة 14.69%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم “شركة العين الأهلية للتأمين” بنسبة 9.98%، ثم سهم “شركة دار التأمين” بنسبة 9.94%، ثم سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 7.98%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 332.9 مليون درهم.