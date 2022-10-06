الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة وصعود «موانئ أبوظبي»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.07% إلى 3,351014 نقطة، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.05% إلى 9,891.98 نقطة.

جاوزت سيولة أسواق الأسهم المحلية حاجز 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم القطاع المالي والعقاري والمصرفي.

الأسهم الإماراتية تتراجع الخميس

وتوزعت السيولة بواقع 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و304.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 395.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.5 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع “موانئ أبوظبي” 6.5% و”ملتيبلاي” 3.4% و”دانة غاز” 1.28% و”أبوظبي الإسلامي” 0.95% و”طاقة” 0.4%، وتصدر “العالمية القابضة” النشاط مستقطبا 277.08 مليون درهم، تلاه “مليتبلاي” جاذباً 225.18 مليون درهم، ثم “بنك رأس الخيمة الوطني” بنحو 137.4 مليون درهم.

بينما في سوق دبي، صعد “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.17% و”سوق دبي المالي” 1.4% و”دبي للاستثمار” 0.43% و”تيكوم” 0.9%، كما ارتفع “إعمار العقارية” بنسبة 0.33% مع تصدره قائمة الأنشط بعد استقطابه سيولة بنحو 86.79 مليون درهم.

وتصدر سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء قائمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، إذ ارتفع بنسبة 14.71% إلى 0.19 درهم.

وعلى قائمة الأقل انخفاضا، تصدر سهم حياة للتأمين الذي تراجع بنسبة 9.57% إلى 1.04 درهم.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة دبي سهم أملاك، صاعدا بنسبة 2.53% إلى 0.608 درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدر سهم شعاع كابيتال، هابطا بنسبة 3.81% إلى 0.379 درهم.