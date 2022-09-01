الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة و«أبو ظبي الأول» ينخفض 2.9%

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، إذ هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوارق المالية بنسبة 1.6% مع هبوط سهم أبوظبي الأول 2.9% والدار العقارية 0.4% وأدنوك للتوزيع 2%.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.8% مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1%، ونزول سهم الإمارات دبي الوطني 2.2%.

وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.8% مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني 3.1% وصناعات قطر 1.8%.

تراجع الأسهم الإماراتية

ونزل المؤشر العام للسوق الأولى الكويتية 0.79% مع هبوط سهم مشاريع 3.7% وصناعات 2.8% وأجيليتي 2.7%.

يشار إلى أن الأسواق العالمية تواجه هبوطا حادا ناتج عن موجة بيعية قوية في ظل توقعات مؤسسات مالية عالمية برفع البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمواجهة التضخم المتصاعد.

كما أن الضغوط البيعية مستمرة بالأسواق العالمية منذ جلسة الجمعة الماضية حينما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحات بجاكسون هول أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.