الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة إعمار العقارية

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس بقيادة إعمار العقارية ، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي 12 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 1.812 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 2.812 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.537 مليار درهم، توزعت على 24.008 ألف صفقة.

تراجع سهم إعمار العقارية

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32 بالمائة إلى مستوى 3956 نقطة، وسط تعاملات بحجم 218.596 مليون سهم بقيمة 510.189 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم إعمار العقارية 0.53 بالمائة، وإعمار للتطوير 3.12 بالمائة، وبنك الإمارات دبي الوطني 1.40 بالمائة، وإمباور 2.4 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 675.931 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 677.743 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 1.812 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11 بالمائة إلى مستوى 9470 نقطة، وسط تعاملات بحجم 275.363 مليون سهم بقيمة 1.027 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.24 بالمائة، وأدنوك للحفر 0.54 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.76 بالمائة، والدار العقارية 0.37 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.766 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.765 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت مليار درهم.

وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهدت تراجعاً في شهر أكتوبر الماضي، وسط تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

أداء سوق دبي

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 22.386 مليار درهم، فيما ربحت سوق أبوظبي للأوراق المالية 100 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 122.386 مليار درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب 774.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 181.6 مليون في أبوظبي، و593.2 مليون في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.8 مليار درهم، منها 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 6.96 مليار سهم.

وتوزعت بواقع 2.66 مليار سهم في دبي، و4.3 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 425.5 ألف صفقة.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.