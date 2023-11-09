الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة وسط احتمالات رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس، بعد تعليقات عززت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.90%، بما يعادل 35.80 نقطة، إلى 3,929.41 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.18%، بما يعادل 16.73 نقطة، إلى 9,528.95 نقطة.

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على 46 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

أداء الأسهم الإماراتية

وبالاستناد إلى بيانات أسواق المال الإماراتية، سجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 614.261 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 46 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.313 مليار درهم.

وسجل سهم “العالمية القابضة “المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية قيم تداولات بنحو 234.101 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 585.848 ألف سهم.

وحقق سهم “ألفا ظبي القابضة” قيم تداولات بلغت 114.141 مليون درهم، واستقطب حجم تداول بلغ 6.004 مليون سهم.

وسجل سهم “كيو القابضة” قيم تداولات بنحو 87.721 مليون درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 26.063 مليون سهم.

وحقق سهم “الخليج للملاحة القابضة” قيم تداولات بلغت 106.366 مليون درهم، وأحجام تداول بلغت 14.914 مليون سهم.

وحقق سهم “إعمار العقارية” قيم تداولات بلغت 46.376 درهم، وجرت تعاملات على أسهم الشركة بحجم 6.820 مليون سهم.

وسجل سهم “الإمارت دبي الوطني” تداولات بلغت قيمتها 25.553 مليون درهم، وشهد تعاملات بحجم 1.442 مليون سهم.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 3.656 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية ملياري درهم، بإجمالي خسائر 5.656 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.313 مليار درهم، توزعت على 16.508 ألف صفقة.