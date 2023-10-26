الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة أبوظبي الوطنية

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة أبوظبي الوطنية ، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.54% إلى 3,782.04 نقطة.

وارتفع سهم الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 1.02% إلى 0.597 درهم، وتلاه سهم شعاع كابيتال والعربية للطيران وهيئة كهرباء ومياه دبي وتعليم القابضة.

وتراجع سهم أمان بنسبة 8.03% إلى 0.468 درهم، وتلاه أملاك وسوق دبي المالي ودبي للاستثمار والاتحاد العقارية.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.89% إلى 9,242.18 نقطة.

تراجع سهم أبوظبي الوطنية

وصعد سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 9.98% إلى 0.628 درهم، وتلاه بنك الشارقة وأسمنت الخليج وسوداتل ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وتراجع سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 6.62% إلى 0.254 درهم، وتلاه مجموعة أرام ومجموعة “e&” ورأس الخيمة العقارية وبنك رأس الخيمة الوطني.

كسبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و326.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 299.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.4 ألف صفقة، مع تصدر “العالمية القابضة” و”إعمار العقارية” التداولات.



ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.396 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.757 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و639.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.



واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 230.3 مليون درهم وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه “الفا ظبي” بنحو 100.9 مليون درهم وأقفل عند 17.92 درهم، ثم “أي آند” جاذباً 88.3 مليون درهم ليقفل عند 17.86 درهم.



وفي سوق دبي، تصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 83.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.45 درهم، تلاه “الخليج للملاحة” جاذباً نحو 45.6 مليون درهم ليغلق عند 7.04 درهم، ثم “الإمارات دبي الوطني” بسيولة 43.8 مليون درهم ليقفل عند 16 درهما.