الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة أسمنت الخليج

تراجعت أسهم الإمارات في جلسة الخميس بقيادة أسمنت الخليج، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.59%- إلى 9428.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بحدة 1.92% إلى 3808.25 نقطة.
تراجع أسمنت الخليج
وفي دبي، كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً الفردوس 14.9%، واكتتاب 4.01%، والسلام البحرين 2.94%، وأمان 2.55%. والأكر تراجعاً تيكوم 9.43%، وإمباور 8.79%، وإعمار للتطوير 5.76%، والإمارات ريم 5.48%.
وفي أبوظبي ارتفع، البنك التجاري الدولي 14.9%، وبلدكو 14.8%، وأم القيوين للاستثمارات 6.48%، وإيزي ليس 5.52%. فيما انخفض، أسمنت الخليج 9.59%، وستاليونز الإمارات -9.52%، وفودكو -9.5%، والظفرة للتأمين -8.12%.