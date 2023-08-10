الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة الخليج للمشاريع الطبية

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس بقيادة الخليج للمشاريع الطبية ، إذ هبط مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.49%، بما يعادل 48.94 نقطة، عند مستوى 9904.25 نقطة.

وصعد مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 9.76% إلى 2.49 درهم، وتلاه ألفا ظبي القابضة وأمريكانا للمطاعم العالمية وحياة للتأمين وايبيكس للاستثمار.

وتراجع سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 4.76% إلى 2.0 درهم، وتلاه برجيل القابضة وبنك أبوظبي الأول والبنك التجاري الدولي ودانة غاز.

تراجع الخليج للمشاريع الطبية

وتراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.53%، بما يعادل 21.69 نقطة، إلى مستوى 4048.85 نقطة.

وصعد سهم أمانات القابضة بنسبة 2.86% إلى 1.08 درهم، وتلاه الخليج للملاحة القابضة وتعليم القابضة وبنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان.

وتراجع سهم شعاع كابيتال بنسبة 7.22% إلى 0.411 درهم، وتلاه أرامكس وإعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي على أسهم المالية والبنوك والعقار.

وتوزعت السيولة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و380 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 595.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.9 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.56 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

إجمالي السيولة

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 220.4 مليون درهم وأغلق عند 402 درهم، تلاه “ألفا ظبي” بنحو 113.9 مليون درهم واقفل عند 21.44 درهم بارتفاع بنسبة 3.57%، ثم “كيو القابضة” جاذباً 108.9 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.85% إلى 3.31 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 65.3 مليون درهم ووصل إلى مستوي 6.85 درهم، تلاه “الإمارات دبي الوطني” جاذباً نحو 36.3 مليون درهم ليغلق عند 16.3 درهم، ثم “الخليج للملاحة” بسيولة 31.3 مليون درهم ليقفل عند 7.27 درهم.

وأغلق سهم “ديوا” مستقراً عند مستوى 2.61 درهم مع إعلان الشركة تحقيقها إيرادات بقيمة 12.7 مليار درهم وصافي ربح بنحو 2.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.