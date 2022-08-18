الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بصدارة «أملاك للتمويل»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% خاسرًا 25.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3432.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 180 مليون سهم محققة ما قيمته 454.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 7439 صفقة لعدد 31 سهمًا.

تراجع الأسهم الإماراتية

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.9%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.15%، فيما ارتفعت قطاعات السلع، والتأمين، والمرافق العامة، والنقل بنسبة 5.33%، 1.44%، 0.38%، 0.03%، على التوالي.

وارتفع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.33%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين وإعادة التأمين-سلامة بنسبة 4.27%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 36.4 مليون ورقة بقيمة 218.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.602% خاسرًا 164.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10125.85 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.039 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 199.2 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8847 صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.53%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.77%، فيما ارتفع قطاعي المرافق، والصناعات بنسبة 1.6%، 0.18%، على التوالي.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 3.5%، ثم سهم “شركة أبو ظبي لبناء السفن” بنسبة 3.5%، ثم سهم “غذاء القابضة” بنسبة 3.45%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم “بنك أبو ظبي التجاري” بنسبة 4.45%، ثم سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 3.28%، ثم سهم “الواحة كابيتال” بنسبة 3.01%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 289.3 مليون درهم.