الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة الوطنية للتبريد المركزي

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة الوطنية للتبريد المركزي ، وسط تزايد التوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 5.387 مليار درهم، فيما تكبدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 18 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 23.387 مليار درهم.

وبختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.044 مليار درهم، توزعت على 30047 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.80 % إلى مستوى 4051 نقطة، وسط تداولات بحجم 240.135 مليون سهم بقيمة 368.478 مليون درهم.

تراجع الوطنية للتبريد المركزي

وصعد سهم تكافل الإمارات بنسبة 2.55% إلى 0.805 درهم، وتلاه أمان وأمانات القابضة وبنك دبي الإسلامي.

وتراجع سهم الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 5.04% إلى 3.2 درهم، وتلاه الاتحاد العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني وسوق دبي المالي.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم كل من ديار للتطوير 0.40 %، وسوق دبي المالي 2.38 %، ودبي للاستثمار 0.40 %، وإعمار العقارية 1.70 %.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 684.383 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 689.770 مليار درهم بختام تعاملات أمس الأربعاء، بخسائر بلغت 5.387 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43% إلى مستوى 9783 نقطة، وسط تداولات بحجم 479.137 مليون سهم بقيمة 1.676 مليار درهم.

وارتفع سهم رأس الخيمة لصناعات الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 14.29% إلى 1.44 درهم، وتلاه برجيل القابضة وأمريكانا للمطاعم العالمية وأبوظبي لبناء السفن.

وهبط سهم أبوظبي لمواد البناء بنسبة 9.95% إلى 0.37 درهم، وتلاه الخليج للمشاريع الطبية والإمارات للتأمين وايبيكس للاستثمار.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم كل من بنك أبوظبي التجاري 1.26 %، ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.80 %، وأدنوك للإمداد 0.83 %، ومجموعة أغذية 2.30 %.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.736 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.754 تريليون درهم بختام تعاملات أمس الأربعاء، بخسائر بلغت 18 مليار درهم.