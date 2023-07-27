الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة مصرف عجمان

تراجعت أسواق الإمارات المالية بقدر طفيف عند نهاية التداولات، اليوم الخميس بقيادة مصرف عجمان .

وأنهت سوق دبي المالية جلسة اليوم منخفضةً 0.25%، بما يعادل 10.24 نقطة، عند مستوى 4029 نقطة، في حين أنهت سوق أبوظبي للأوراق المالية الجلسة منخفضة 0.06%، بما يعادل 6.08 نقطة، عند مستوى 9759 نقطة.

تراجع مصرف عجمان

و من بين 41 شركة جرى تداول أسهمها، في بورصة دبي، اليوم الخميس، ارتفعت أسهم 17 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة، وبقيت أسهم 7 شركات على ثبات.

وارتفع سهم شعاع كابيتال 5.5% عند سعر 0.403 درهم وبتداولات قاربت 38 مليون سهم، وانخفض إعمار 0.1% عند 6.71 درهم وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم. وانخفض الخليج للملاحة 2.1% عند 6.50 درهم وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

وارتفع بنك الإمارات دبي الوطني 1.8% عند 16.65 درهم وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم. وارتفع تعليم 3.9% عند 4.0 دراهم وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم، في حين انخفض مصرف عجمان 4.3% عند سعر 2.21 درهم وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

وتراجع سهم مصرف عجمان بنسبة 4.33% إلى 2.21 درهم، وتلاه الاتحاد العقارية والخليج للملاحة القابضة ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم الاتحاد العقارية الذي انخفض بـ 2.2% عند سعر 0.406 درهم وبتداولات قاربت 61 مليون سهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

شهدت جلسة اليوم في سوق أبوظبي ارتفاع أسهم 25 شركة من أصل 68 شركة جرى تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 33 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وصعد سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.98% إلى 0.24 درهم، وتلاه سهم أبوظبي الوطنية للتكافل وبنك راس الخيمة الوطني ورأس الخيمة العقارية وفيرتيغلوب.

وارتفع سهم منازل 4.9% عند سعر 0.491 درهم وبتداولات تجاوزت 54 مليون سهم، وارتفع بنك أبوظبي الأول 0.8% عند 14.64 درهم وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم. وانخفض ملتيبلاي 1.9% عند 3.17 درهم وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم، وارتفع فيرتغلوب 3.3% عند 3.72 درهم وبتداولات قاربت 28 مليون سهم.

وتراجع سهم مجموعة أرام بنسبة 4.49% إلى 1.7 درهم، وتلاه سهم أبوظبي لبناء السفن وأسمنت الخليج ومجموعة ملتيبلاي وأدنوك للحفر والجرافات البحرية.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم رأس الخيمة العقارية، الذي ارتفع 6.5% عند سعر 1.14 درهم، وبتداولات قاربت 93 مليون سهم.