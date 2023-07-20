الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة دار التكافل

تراجعت أسهم الإمارات في ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة دار التكافل ، مع تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.37%، بما يعادل 36.16 نقطة، إلى 9629,31 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.04%، بما يعادل 1.40 نقطة، إلى 3986.36 نقطة.

وخالف «فيرتغلوب» الاتجاه الهابط لسوق أبوظبي من خلال ارتفاعه 2.06% عند مستوى 3.47 درهم، ومن خلال سيولة بـ55.36 مليون درهم.



في المقابل، تراجع «ألفا ظبي» 1.94% عند 20.22 درهم، بسيولة 121.25 مليون درهم، ونزل «ملتيبلاي» 0.92% إلى 3.23 درهم، عبر سيولة بـ60 مليون درهم، وهبط «أدنوك للغاز» 1.42% إلى 3.48 درهم، بتداولات قدرها 38 مليون درهم.

تراجع سهم دار التكافل

وصعد سهم الإمارات للتأمين بنسبة 6.52% إلى 6.7 درهم، وتلاه أبوظبي الوطنية للتكافل وبنك رأس الخيمة الوطني وفيرتيغلوب.

وتراجع سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 9.95% إلى 1.72 درهم، وتلاه هيلي القابضة وألفا ظبي القابضة والدار العقارية.



وفي سوق دبي، ارتفع «ديوا» 0.37% عند سعر 2.71 درهم، مستقطباً 25 مليون درهم سيولة، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 2.66% عند سعر 0.402 درهم، بسيولة 23.7 مليون درهم، وتراجع «دبي المالي» 1.8% إلى 1.61 درهم، في حين استقر «إعمار العقارية» عند مستواه السابق (6.66 درهم).

وصعد سهم أملاك بنسبة 1.34% إلى 0.908 درهم، وتلاه أمام والإمارات للاتصالات المتكاملة وتعليم القابضة وإعمار للتطوير.

وتراجع سهم دار التكافل بنسبة 6.72% إلى 0.708 درهم، وتلاه الاتحاد العقارية وسوق دبي المالي والوطنية للتبريد المركزي وديار.