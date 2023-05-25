الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة شعاع كابيتال

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس بقيادة سهم شعاع كابيتال ، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه في يونيو المقبل بالتوقف مؤقتا عن رفع الفائدة أم لا.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 2.568 مليار درهم، وتكبدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 15 مليار مليار درهم، بإجمالي خسائر 17.568 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.242 مليار درهم، توزعت على 18091 صفقة.

تراجع سهم شعاع كابيتال

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12 بالمائة، بما يعادل 4.34 نقطة، إلى مستوى 3525 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 203.468 مليون سهم، بقيمة 367.010 مليون درهم.

وارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 4.04% إلى 2.06 درهم، وتلاه تكافل الإمارات وتعليم القابضة وسوق دبي المالي.

وتراجع سهم شعاع كابيتال بنسبة 2.44% إلى 0.4 درهم، وتلاه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) والعربية للطيران ومجموعة تيكوم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم، ديوا 2 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.76 بالمائة، ودبي للاستثمار 0.44 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.73 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 613.895 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 616.463 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 2.568 مليار درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.67 بالمائة، بما يعادل 63.79 نقطة، إلى مستوى 9400 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 173.091 مليون سهم، بقيمة 875.230 مليون درهم.

وارتفع سهم أسمنت الفجيرة بنسبة 9.46 %، إلى 0.41 درهم، وتلاه حياة للتأمين وميثاق للتأمين التكافلي وأبوظبي لبناء السفن.

وهبط سهم الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 2.93% إلى 0.89 درهم، وتلاه بيانات “إيه آي بي إل سي” والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق والجرافات البحرية.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.60 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.73 بالمائة، وأدنوك للغاو 0.63 بالمائة، والدار العقارية 1.96 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.600 تريليون درهم بختام تعاملا اليوم، مقابل 2.615 تريليوةن درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 15 مليار درهم.