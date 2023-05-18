الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «دار التكافل»

تراجعت مؤشرات الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس بقيادة سهم “دار التكافل”، وسط توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة بحلول الربع الثالث من 2023.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق دبي المالي خسائر بلغت 333 مليون درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 13.333 مليار درهم.

ومع ختام التعاملات، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.319 مليار درهم، توزعت على 18325 صفقة.

تراجع سهم دار التكافل

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.29 بالمائة، بما يعادل 10.32 نقطة، إلى مستوى 3555 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 222.668 مليون سهم بقيمة 375.023 مليون درهم.

وصعد سهم أمانات القابضة بنسبة 3.59% إلى 1.01 درهم، وتلاه شعاع كابيتال والإسلامية العربية للتأمين ومصرف عجمان الإمارات للمرطبات.

وانخفض سهم دار التكافل بنسبة 4.27% إلى 0.65 درهم، و بنك دبي التجاري بنسبة 3.26 بالمائة، وديار للتطوير 0.43 بالمائة، وسوق دبي المالي 1.37 بالمائة، ودبي للاستثمار 0.45 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 621.314 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 621.647 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 333 مليون درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.18 بالمائة، بما يعادل 17.30 نقطة، إلى مستوى 9508 نقاط.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 163.953 مليون سهم، بقيمة 944.104 مليون درهم.

وارتفع سهم أسمنت الفجيرة بنسبة 10.81% إلى 0.41 درهم، وتلاه رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ورابكو للاستثمار.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 10.0% إلى 1.8 درهم، و بنك أبوظبي التجاري 0.24 بالمائة، وأدنوك للغاز 1.56 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.21 بالمائة، والدار العقارية 1.86 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.621 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.634 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 13 مليار درهم.