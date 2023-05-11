الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة ..وسوق دبي ينخفض 4.16 نقطة

هبطت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس بقيادة تكافل الإمارات ، إذ تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12%، بما يعادل 4.16 نقطة، إلى 3,568.83 نقطة.

وصعد سهم العربية الإسكندنافية بنسبة 13.41% إلى 2.03 درهم، وتلاه سهم دار التكافل وديار وبنك دبي التجاري.

تراجع سهم تكافل الإمارات

وتراجع سهم تكافل الإمارات بنسبة 5.06% إلى 0.601 درهم، وتلاه أملاك وأرامكس والإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56% بما يعادل 54.17 نقطة، إلى 9,669.82 نقطة.

وصعد سهم رابكو للاستثمار بنسبة 9.74% إلى 2.14 درهم، وتلاه البنك العربي المتحد وأبوظبي الوطنية للفنادق.

وتراجع سهم رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 9.66% إلى 1.31 درهم، وتلاه الشارقة للأسمنت والجرافات البحرية.

بلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الخميس قيمة قدرها 89.24 مليون درهم، بما يعادل 24.31 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 358.005 مليون درهم، أي نحو 97.55 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية بقيمة 447.245 مليون درهم، بما يعادل 121.86 مليون دولار بصافي بيع 89.24 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 257.999 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 379.847 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة دبي نحو 100.006 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 67.398 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 121.848 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 32.607 مليون درهم.

يشار إلى أن أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، استحوذت علي 43 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

وسجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 589.853 مليون درهم، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 43% من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.373 مليار درهم.