الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة الوطنية للتأمينات

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة شركة الوطنية للتأمينات، إذ هبط مؤشر دبي المالي في ختام التعاملات بنسبة 0.85%، بما يعادل 28.8 نقطة ليصل إلى 3,363.85 نقطة.

وتصدرت شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذ ارتفع سهمها بنسبة 3.8% إلى 0.956 درهم.

وتصدرت شركة الوطنية للتأمينات قائمة الأسهم الأكبر انخفاضا، إذ هبط السهم بنسبة 9.32% إلى 2.92 درهم.

وتراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56%، بما يعادل 53.91 نقطة إلى 9,55020 نقطة.

وارتفع سهم أبوظبي لمواد البناء بنسبة 13.12 % ليصل إلى 0.18 درهم، بينما تراجع سهم مجموعة ملتبيلاي بنسبة 2.57% إلى 3.41 درهم.

تراجع الوطنية للتأمينات

بلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الخميس 227.667 مليون درهم، بما يعادل 62.03 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 269.62 مليون درهم، أي نحو 73.46 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 497.287 مليون درهم، بما يعادل 135.5 مليون دولار بصافي بيع 227.667 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 214.995 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 420.719 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في بورصة دبي نحو 54.625 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 76.568 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 205.724 مليون درهم، مقابل صافي بيع في سوق دبي قدره 21.942 مليون درهم.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية، علي 54% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس.

يشار إلى أن خسائر سوق دبي المالي بلغت 1.273 مليار درهم، فيما بلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 مليار درهم، بخسائر إجمالية 14.273 مليار درهم.