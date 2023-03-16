الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متراجعة بقيادة «أرامكس»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، بقيادة “أرامكس”، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي في ختام تعاملات الخميس بنسبة 0.11% بما يعادل 3.52 نقطة، إلى 3,306.81 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.88%، بما يعادل 83.35 نقطة، إلى 9,441.88 نقطة.

وتصدر سهم دار التكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا على مؤشر دبي المالي بنسبة 10.95% إلى 0.699 درهم.

وتصدر سهم أرامكس قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا على المؤشر، إذ تراجع بنسبة 3.99% إلى 3.37 درهم.

وعلى مؤشر أبوظبي، ارتفع سهم حياة للتأمين بنسبة 6.64% إلى 0.83 درهم.

وتراجع سهم الجرافات البحرية بنسبة 5.68% إلى 36.5 درهم.

أداء الأسهم الإماراتية

بلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الخميس قيمة قدرها 39.142 مليون درهم، بما يعادل 10.66 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 523.667 مليون درهم، أي نحو 142.688 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 484.525 مليون درهم، بما يعادل 132.02 مليون دولار بصافي شراء 39.142 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 375.898 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 349.894 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في بورصة دبي نحو 147.769 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 134.631 مليون درهم.

وبلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 26.003 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 13.138 مليون درهم.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على 40 بالمائة من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

يشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم دبي بلغت 577.963 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 579.050 مليار درهم بنهاية تعاملات الأربعاء.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.585 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 2.616 تريليون درهم بنهاية تعاملات الأربعاء.

وقفز سهم شركة “أدنوك” للغاز في مستهل تعاملات اليوم الأول من إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 20 بالمائة.

يذكر أن أدنى سعر سجله سهم شركة “أدنوك” للغاز في الدقائق الأولى من عمر تداولات جلسة اليوم الاثنين هو مستوى 2.77 درهم.