الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وصعود «تكافل الإمارات»

تباينت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالية، بنسبة 1.24% رابحًا 40.67 نقطة لتغلق عند مستوى 3301.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.7 مليون سهم محققة ما قيمته 239.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4358 صفقة لعدد 32 سهمًا.

صعود الأسهم الإماراتية

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.62%، ثم قطاعي المرافق العامة، والعقارات بنسبة 0.79%، 0.74%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين، والخدمات بنسبة 0.51%، 0.43%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 0.64%.

وقفز 26 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.82%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.20%، وتراجعت 5 أسهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.27%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.6 مليون ورقة بقيمة 62.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وفي مقابل هذا، تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.156% خاسرًا 14.94 نقطة ليغلق عند مستوى 9542.44 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.918 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 165.6 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8059 صفقة.

وهبط قطاعا الاتصالات، والتقديري للمستهلك ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.97%، 0.17%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.42%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 6.67%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 6.6%، ثم سهم “شركة فيرتيغلوب” بنسبة 4.23%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم “شركة أريد” بنسبة 10%، ثم سهم “شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي” بنسبة 3.77%، ثم سهم “اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ -اﻷذونات” بنسبة 2.52%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 311.7 مليون درهم.