الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وصعود سهم دار التكافل

تباينت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس وصعد سهم دار التكافل، بالتزامن مع توقعات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من رفع الفائدة خلال عام 2023.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 20 مليار درهم، بما يعادل 5.4 مليار دولار.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.15 بالمائة إلى مستوى 3776 نقطة، وسط تداولات بحجم 490.117 مليون سهم بقيمة 434.275 مليون درهم.

صعود سهم دار التكافل

وصعد سهم دار التكافل بنسبة 14.99% إلى 0.798 درهم. وارتفع سهم ديار للتطوير 0.61 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.73 بالمائة، وإعمار العقارية 0.15 بالمائة، والاتحاد العقارية 0.98 بالمائة، وتيكوم 7.72 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 649.780 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 650.579 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 799 مليون درهم.

بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.39 بالمائة بالغاً مستوى 9528 نقطة، وسط تداولات بحجم 160.447 مليون سهم، بقيمة 867.222 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم كل من مجموعة أغذية 0.6 بالمائة، وألفاظبي القابضة 10.50 بالمائة، ودانة غاز 1.31 بالمائة، وفيرتغلوب 0.93 بالمائة، وجي إف إتش 2.88 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.665 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.645 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء، بمكاسب 20 مليار درهم.

يشار إلى أن مؤشرات أسواق المال الإماراتية ارتفعت بختام تعاملات يوم الأربعاء، وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 مليارات درهم، بما يعادل 2.45 مليار دولار.