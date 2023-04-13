الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وصعود «رأس الخيمة للدواجن»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، حيث أغلق سوق دبي متراجعا طفيف نسبته 0.26% عند مستوى 3487.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنحو 0.1% إلى مستوى 9558 نقطة، وسط تصاعد تدريجي في مستويات السيولة إلى 1.8 مليار درهم.

وأمام هذا الهدوء، تواصل النشاط على أسهم في شركات العقار، وتحديداً «إعمار العقارية» الذي ارتفع 1% عند مستوى 5.97 درهم، عبر سيولة هي الأعلى في السوق بقيمة 153.4 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.2% إلى مستوى 5.83 درهم، معززاً بتداولات بـ31 مليون درهم، بينما قفز سهم «دبي المالي» 8.8% عند مستويات 1.47 درهم عبر سيولة 95 مليون درهم.

الأسهم الإماراتية

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «الدار العقارية» 2.46% إلى مستوى 5 دراهم، معززاً بتداولات بـ75 مليون درهم، كما عاد «ألفا ظبي» للارتفاع بنسبة 2.58% إلى 20.7 درهم، بسيولة 122.7 مليون درهم، وارتفع «أركان» بنسبة 4.5% إلى مستوى 1.4 درهم، من خلال سيولة بـ51.6 مليون درهم.

وتصدر سهم رأس الخيمة للدواجن والعلف قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، حيث ارتفع السهم بنسبة 5.91% إلى 2.33 درهم.

وفي المقابل، انخفض سهم «بيانات» 2.05% عقب ارتفاعه في جلسة الأربعاء بالحد الأقصى، و«أملاك» بتراجعه 9.97% بعد جلستين من الارتفاع بالحدود القصوى أيضاً.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و 513.9 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 527.47 مليون سهم، منها 283.6 مليون سهم في أبوظبي، و244.14 مليون سهم في دبي. وظلت القيمة السوقية بحدود 3.31 تريليون درهم، منها 2.7 تريليون درهم في سوق أبوظبي، و 611.92 مليار درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الصناعة والعقار والطاقة. وفي العقار، ارتفع إلى جانب «الدار» سهم «إشراق» بنسبة 2.08% مقابل نزول «منازل» 3.17% و«رأس الخيمة العقارية» 0.3%.

وبعد ارتفاع «ألفا ظبي» في قطاع الصناعة، زاد أيضاً «موانيء أبوظبي» 1.93% مقابل هبوط «الجرافات البحرية» 4.5%.

وفي الاتصالات، تراجع «إي آند» 0.26% أمام ارتفاع «الياه سات» 1.13%. وزاد في قطاع الطاقة، سهم «أدنوك للتوزيع» 0.46% و«دانة غاز» 1% مقابل نزول «أدنوك للحفر» 2.87% واستقرار «أدنوك للغاز».

وعلى صعيد قطاع المالية، ارتفع «العالمية القابضة» 0.03% فقط و«أبوظبي الإسلامي» 0.93%، أمام تراجع «أبوظبي التجاري» 0.23% و«أبوظبي الأول» 0.3% و«ملتيبلاي» 2.2%. وانخفضت أسهم «أمريكانا» 1% و«بريسايت» 1.2% و«غذاء» 1.7%.

سوق دبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق دبي المالي، مع نزول المؤشرات القطاعية للمالية والصناعة والسلع والإتصالات. وفي قطاع المالية، تراجع «دبي الإسلامي» 1.1% و«دبي للاستثمار» 0.4% و«الإمارات دبي الوطني» 2.25% و«شعاع كابيتال» 0.27% امام ارتفاع طفيف لـ«جي إف إتش» بنسبة 0.1%.

وأمام ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، تراجع كل من «ديار» 0.6% و«تيكوم» 1.63% و«الإتحاد العقارية» 2.5%.

وفي المرافق، ارتفع «ديوا» 0.4% مقابل نزول «إمباور» 0.6% و«تبريد» 1%. كما انخفض في قطاع الصناعة، «أرامكس»0.31% و«الخليج للملاحة»3.96% و«سالك»0.7% مع استقرار«العربية للطيران».