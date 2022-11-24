الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وصعود «مصرف عجمان»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الخميس، إذ انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3325.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.4 مليون سهم محققة ما قيمته 256.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5620 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبط قطاعا الاتصالات والعقارات ببورصة دبي بنسبة 1.05%، 0.42%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات المرافق العامة، والصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.27%، 0.18%، 0.11%، على التوالي.

وصعد 12 سهمًا على رأسها مصرف عجمان بنسبة 5.65%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.31%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 3.92%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 1.89%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 77.3 مليون ورقة بقيمة 46.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

صعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.058% رابحًا 6.08 نقطة ليغلق عند مستوى 10514.52 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.460 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 201 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 13 ألف صفقة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 4.08%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.59%، يليه قطاعي الطاقة والمرافق بنسبة 0.84%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاعي العقارات والصناعة بنسبة 1.04%، 0.83%، على التوالي.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 14.97%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 10%، ثم سهم “شركة الخليج للمشاريع الطبية” بنسبة 8.11%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم “شركة بيانات أيه أي بي أل سي” بنسبة 5.34%، ثم سهم “شركة أركان لمواد البناء” بنسبة 2.53%، ثم سهم “شركة ريسبونس بلس القابضة” بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم “الشركة الوطنية العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 251.1 مليون درهم.



بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 31.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7586.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحًا 26.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8486.24 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.80% رابحًا 45.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5704.58 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.90% رابحًا 52.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5866.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 144.8 مليون سهم بقيمة 33.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7554 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.08%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.09%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاعي العقار، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية، والخدمات المالية بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات المنافع، والتأمين، والطاقة بنسبة 0.51%، 0.29%، 0.25%، على التوالي.