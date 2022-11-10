الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وسط ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية

تباينت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على 43 % من السيولة التي سجلتها بورصتا دبي وأبوظبي.

واستنادا إلى بيانات أسواق المال الإماراتية، حققت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 715.945 مليون درهم، بنهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 43 % من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.642 مليار درهم.

أداء الأسهم الإماراتية

وجاء سهم شركة “العالمية القابضة” متصدرا قائمة تلك الأسهم المرتفعة من حيث قيم التداولات بنحو 236.495 مليون درهم.

وتلاه سهم شركة “ألفاظبي القابضة” بنحو 196.618 مليون درهم، وسهم “ملتيبلاي” 136.039 مليون درهم.

وجاء رابعا سهم شركة إعمار العقارية بنحو 76.456 مليون درهم، ثم سهم بنك “ديوا” 43.767 مليون درهم، وسهم “جي إف إتش” بنحو 26.57 مليون درهم.

وتراجع مؤشر دبي بنسبة 0.03% إلى 3,384.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.01% إلى 10,619.43 نقطة.

وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 19 مليار درهم، ما يعادل 5.17 مليار دولار، بينما بلغت خسائر سوق دبي المالي 299 مليون درهم، بما يعادل 81.4 مليون دولار.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.642 مليار درهم، توزعت على 20865 صفقة.