الأسهم الإماراتية تغلق الخميس متباينة وصعود «الفا ظبي القابضة»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 24.4 نقطة ليغلق عند 3349.49 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم العقار مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 3.95%، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” إلى مستوى 9657.35 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسى سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.38% إلى 9696.9 نقطة.

وتجاوزت مكاسب أسواق الأسهم الإماراتية حاجز 1.9 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، وسط عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب استهدفت أسهما قيادية في قطاعات العقار والمالية والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.797 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.799 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.223 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و576.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.47 مليار درهم موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي و309.74 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 315.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 15.08 ألف صفقة.

وارتفع في سوق أبوظبي “الفا ظبي القابضة” بنسبة 2.73% و”ملتيبلاي” 1.88% و”موانئ أبوظبي” 1.26% و”أبوظبي التجاري” 0.67% و”الدار” 0.24%، كما زاد سهم “ادنوك للحفر” بنسبة 0.29% بالتزامن مع إعلان الشركة عن فوزها بعقد بقيمة 3.6 مليار درهم من “أدنوك البحرية”.

وتصدر “العالمية القابضة” النشاط في سوق أبوظبي من حيث القيم بعد استقطابه نحو 277.6 مليون درهم، تلاه “أبوظبي الأول” جاذبا سيولة بأكثر من 224.7 مليون درهم، ثم “ملتيبلاي” بنحو 88.74 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، قادت أسهم العقار المكاسب مع ارتفاع “إعمار العقارية” بنسبة 4.38% و”إعمار للتطوير” 3.1% و”الاتحاد العقارية” 4.01% و”ديار للتطوير” 1.72%، كما زاد سهم “ديوا” في قطاع المرافق بنسبة قاربت 0.4%.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطبا 148.1 مليون درهم، تلاه “دبي الإسلامي” بنحو 32.6 مليون درهم، ثم “الإمارات دبي الوطني” بسيولة 32.5 مليون درهم.